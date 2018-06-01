"Атлетико" готов выложить 30 миллионов евро за защитника "Монако"

Мадридский "Атлетико" нацелился на защитника "Монако" Джибриля Сидибе, информирует L'Equipe.

По сведениям издания, ближайшим летом за 25-летнего бека монегасков "матрасники" будут готовы выложить 25-30 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Сидибе забил 3 мяча и сделал 8 результативных передач в 34 матчах за "Монако".

Напомним, Диего Коста высказался относительно возможного ухода Гризманна из "Атлетико". | soccernews.ru