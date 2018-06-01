"Атлетико" готов выложить 30 миллионов евро за защитника "Монако"

Теги атлетико мадридджибриль сидибемонако

"Атлетико" готов выложить 30 миллионов евро за защитника "Монако"Мадридский "Атлетико" нацелился на защитника "Монако" Джибриля Сидибе, информирует L'Equipe.

По сведениям издания, ближайшим летом за 25-летнего бека монегасков "матрасники" будут готовы выложить 25-30 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Сидибе забил 3 мяча и сделал 8 результативных передач в 34 матчах за "Монако".

Напомним, Диего Коста высказался относительно возможного ухода Гризманна из "Атлетико". | soccernews.ru

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