"Атлетико" готов заплатить 40 миллионов евро за хавбека "Наполи"

Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику неаполитанского "Наполи" Аллану, сообщает Marca.

По сведениям издания, испанский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него около 40 миллионов евро. "Атлетико" рассматривает Аллана в качестве возможной замены ганскому хавбеку Томасу Партею, которым интересуется "Арсенал".

Стоит отметить, что Алланом также активно интересуется "Эвертон". На покупке игрока настаивает главный тренер команды Карло Анчелотти.

В минувшем сезоне 29-летний Аллан провел за "Наполи" 33 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Атлетико" Симеоне впервые вылетел из плей-офф Лиги Чемпионов от клуба без Роналду. | http://soccernews.ru