"Атлетико" готов заплатить 40 миллионов евро за хавбека "Наполи"

Теги атлетико мадриднаполиаллантрансферы

"Атлетико" готов заплатить 40 миллионов евро за хавбека "Наполи"

Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику неаполитанского "Наполи" Аллану, сообщает Marca.

По сведениям издания, испанский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него около 40 миллионов евро. "Атлетико" рассматривает Аллана в качестве возможной замены ганскому хавбеку Томасу Партею, которым интересуется "Арсенал".

Стоит отметить, что Алланом также активно интересуется "Эвертон". На покупке игрока настаивает главный тренер команды Карло Анчелотти.

В минувшем сезоне 29-летний Аллан провел за "Наполи" 33 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Атлетико" Симеоне впервые вылетел из плей-офф Лиги Чемпионов от клуба без Роналду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Объявлены арбитры на матчи 3-го тура чемпионата России

Объявлены арбитры на матчи 3-го тура чемпионата России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов