"Атлетико" готов заплатить 80 миллионов евро за форварда "Валенсии"

"Атлетико" проявляет интерес к нападающему "Валенсии" Родриго, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, мадридский клуб может заплатить за футболиста 80 миллионов евро. "Матрасники" рассматривают его кандидатуру в качестве замены Антуану Гризманну, который близок к переходу в "Барселону".

Стоит отметить, что сумма отступных в контракте Родриго составляет 80 миллионов.

В этом сезоне 27-летний Родриго провел за "Валенсию" 38 матчей и забил 18 голов и сделал 7 результативных передач.

Не пропустите: "Барселона" предложила защитника "Ювентусу". | http://soccernews.ru