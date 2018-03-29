"Атлетико" готовит для Гризманна новый контракт

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"Атлетико" готовит для Гризманна новый контрактМадридский "Атлетико" готовит для своего ведущего форварда Антуана Гризманна новый контракт, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "матрасники" планируют предложить 27-летнему нападающему подписать новое долгосрочное соглашение, по которому его оклад увеличится до 14-ти миллионов евро за год, а сумма отступных за него вырастет до 300 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гризманн забил 23 мяча и сделал 13 результативных передач в 38 матчах за "Атлетико".

Напомним, ради сохранения Гризманна "Атлетико" может расстаться с одним из своих ключевых игроков. | soccernews.ru

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