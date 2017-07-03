"Атлетико" готовит новый контракт для Симеоне

Руководство "Атлетико" планирует договориться о новом контракте с главным тренером Диего Симеоне.

Источник сообщает, что новое соглашение будет рассчитано до 2020 года, в то время как нынешний контракт действует до следующего сезона.

Сам тренер готов продлевать контракт от одного сезона к следующему.

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