"Атлетико" готовит новый контракт для Симеоне

Теги атлетико мадриддиего симеоне

"Атлетико" готовит новый контракт для СимеонеРуководство "Атлетико" планирует договориться о новом контракте с главным тренером Диего Симеоне.

Источник сообщает, что новое соглашение будет рассчитано до 2020 года, в то время как нынешний контракт действует до следующего сезона.

Сам тренер готов продлевать контракт от одного сезона к следующему.

Читайте: Симеоне объявил решение о своем будущем  | http://soccernews.ru

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