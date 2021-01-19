"Атлетико" готовит новый контракт для Симеоне

Мадридский "Атлетико" собирается заключить новое соглашение с главным тренером команды Диего Симеоне.

По информации AS, стороны готовы продлить сотрудничество до лета 2024 года. При этом аргентинский наставник согласен на снижение зарплаты из-за кризиса.

Действующий контракт между аргентинским специалистом и "матрасниками" истекает по окончании следующего сезона.

50-летний Симеоне возглавляет "Атлетико" с декабря 2011 года и выиграл с командой 7 трофеев, в том числе чемпионство в Примере и два кубка Лиги Европы.

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