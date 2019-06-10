"Атлетико" готовит предложение по экс-игроку "Реала"
Мадридский "Атлетико" всерьёз нацелился на полузащитника "Бетиса" Серхио Каналеса, сообщает Football Espana.
По сведениям издания, "матрасники" готовы заплатить за 28-летнего футболиста 40 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.
Сделку уже одобрил главный тренер столичной команды Диего Симеоне. Он считает экс-игрока "Реала" отличным вариантом для усиления средней линии.
В минувшем сезоне Каналес сыграл за "Бетис" 46 матчей, забил 9 голов и сделал 3 ассиста.
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Сборная Португалии - победитель Лиги Наций-2019
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32