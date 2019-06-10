"Атлетико" готовит предложение по экс-игроку "Реала"

Мадридский "Атлетико" всерьёз нацелился на полузащитника "Бетиса" Серхио Каналеса, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, "матрасники" готовы заплатить за 28-летнего футболиста 40 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.

Сделку уже одобрил главный тренер столичной команды Диего Симеоне. Он считает экс-игрока "Реала" отличным вариантом для усиления средней линии.

В минувшем сезоне Каналес сыграл за "Бетис" 46 матчей, забил 9 голов и сделал 3 ассиста.

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