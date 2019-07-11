"Атлетико" готовит предложение по лидеру "Аякса"

Защитник "Аякса" Дейли Блинд привлёк внимание мадридского "Атлетико", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "матрасники" готовы купить 29-летнего футболиста в текущее трансферное окно.

Испанский клуб переключил внимание на голландца после неудачи в переговорах по переходу центрбека "Манчестер Сити" Николаса Отаменди.

Блинд вернулся в "Аякс" прошлым летом из "Манчестер Юнайтед" за 16 миллионов евро.

В минувшем сезоне игрок провёл 57 матчей в составе нидерландского гранда, забил 6 голов и сделал 5 ассистов.

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