"Атлетико" готовит предложение по лидеру "Аякса"
Защитник "Аякса" Дейли Блинд привлёк внимание мадридского "Атлетико", сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, "матрасники" готовы купить 29-летнего футболиста в текущее трансферное окно.
Испанский клуб переключил внимание на голландца после неудачи в переговорах по переходу центрбека "Манчестер Сити" Николаса Отаменди.
Блинд вернулся в "Аякс" прошлым летом из "Манчестер Юнайтед" за 16 миллионов евро.
В минувшем сезоне игрок провёл 57 матчей в составе нидерландского гранда, забил 6 голов и сделал 5 ассистов.
Не пропустите: Экс-президент "Барселоны" обвинил "Атлетико" в лицемерии. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Мусаев раскритиковал новый лимит на легионеров в РПЛ
-
Комбаров: "Каррера отправил Глушакова и Ещенко в дубль абсолютно не за лайк"
-
Лукаку озвучил руководству "Манчестер Юнайтед" решение о своём будущем
-
"Ювентус" увеличил предложение по де Лигту
-
1
"Манчестер Сити" интересуется лучшим игроком Кубка Америки-2019
-
Ещё один игрок "Зенита" может перейти в "Сочи"
-
Неймар не планирует делать официальных заявлений об уходе из ПСЖ
-
Комбаров: "Каррера первые полгода был вообще идеален, а потом ситуация поменялась"
-
"Наполи" и "Валенсия" могут совершить обмен нападающими
-
"Ростов" объявил о переходе форварда "Спартака"
-
Лэмпард прокомментировал свой дебют у руля "Челси"
-
"Атлетико" готовит предложение по лидеру "Аякса"
-
"Эвертон" включился в борьбу за Пепе
-
Смолов: "Вопросы о пененке в матче с Хорватией бесят больше, чем вопросы о Лопырёвой"
-
Джикия оценил готовность "Спартака" к новому сезону
-
"Реал" подписал брата "японского Месси"
-
4
Месси - лучший футболист года по версии ESPY
-
Новичок "Краснодара" сравнил чемпионаты России и Португалии
-
3
"Реал" готов продать троих игроков, чтобы купить Погба
-
"Барселона" отреагировала на слухи о кредите на трансфер Гризманна
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32