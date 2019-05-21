"Атлетико" готовит предложение по Марио Фернандесу

Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес может продолжить карьеру в Примере, сообщает испанская пресса.

В услугах натурализованного бразильца заинтересован мадридский "Атлетико". За игрока сборной России "матрасники" готовы предложить 30 миллионов евро.

ЦСКА может пойти на продажу своего лидера, поскольку по итогам сезона не смог попасть в Лигу Чемпионов.

На 28-летнего Фернандеса также претендуют "Барселона", "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси" и "Зенит".

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