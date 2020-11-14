"Атлетико" готовит предложение по трансферу Дибалы

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"Атлетико" готовит предложение по трансферу Дибалы

Мадридский "Атлетико" нацелился на нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу, утверждает TNT Sports.

По информации источника, "матрасники" готовы заплатить за форварда 35 миллионов евро и включить в сделку Альваро Морату, который выступает за туринскую команду на правах аренды.

"Старая синьора", в свою очередь, хочет сохранить Дибалу, но истекающий в 2022 году контракт, о продлении которого не удаётся договориться, может изменить позицию клуба.

Рыночная стоимость аргентинца оценивается в 80 миллионов евро, а испанца - в 40 миллионов.

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