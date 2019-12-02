"Атлетико" грозит серьезное наказание из-за угроз фанатов в адрес Гризманна

Руководство Примеры рассмотрит поведение болельщиков "Атлетико" в матче 15-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (0:1), сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, фанаты мадридского клуба оскорбляли французского нападающего каталонского клуба Антуана Гризманна, а также желали ему смерти.

"Атлетико" грозит штраф в размере 90 тысяч евро, а также полное либо частичное закрытие стадиона.

Напомним, что Гризманн перешел в "Барселону" из "Атлетико" в летнее трансферное окно за 120 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний француз провел за каталонский клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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