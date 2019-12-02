"Атлетико" грозит серьезное наказание из-за угроз фанатов в адрес Гризманна
Руководство Примеры рассмотрит поведение болельщиков "Атлетико" в матче 15-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (0:1), сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, фанаты мадридского клуба оскорбляли французского нападающего каталонского клуба Антуана Гризманна, а также желали ему смерти.
"Атлетико" грозит штраф в размере 90 тысяч евро, а также полное либо частичное закрытие стадиона.
Напомним, что Гризманн перешел в "Барселону" из "Атлетико" в летнее трансферное окно за 120 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 28-летний француз провел за каталонский клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|14
|31
|2
|Реал Мадрид
|14
|31
|3
|Севилья
|15
|30
|4
|Реал Сосьедад
|15
|26
|5
|Атлетик Бильбао
|15
|26
|6
|Атлетико Мадрид
|15
|25
|7
|Хетафе
|15
|24
|8
|Валенсия
|15
|23
|9
|Осасуна
|15
|22
|10
|Гранада
|15
|21
|11
|Леванте
|15
|20
|12
|Бетис
|15
|19
|13
|Вильярреал
|15
|18
|14
|Алавес
|15
|18
|15
|Реал Вальядолид
|15
|18
|16
|Эйбар
|15
|15
|17
|Мальорка
|15
|14
|18
|Сельта Виго
|15
|13
|19
|Эспаньол
|15
|9
|20
|Леганес
|15
|6