"Атлетико" – "Хетафе" - 2:0 (обзор)

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"Атлетико" – "Хетафе" - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 18-го тура испанской Примеры между мадридским "Атлетико" и "Хетафе".

Не пропустите: Гол и удаление Косты за 1 минуту: "Атлетико" обыгрывает "Хетафе". | http://soccernews.ru

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3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
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