"Атлетико" - "Хетафе": видеотрансляция матча 21-го тура чемпионата Испании
Сегодня, 26 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Испании между "Атлетико" и "Хетафе".
"Атлетико" занимает 2 место в турнирной таблице и ведет борьбу за чемпионство с "Барселоной". Команда набрала 41 балл и отстает от каталонского клуба на 5 очков. "Хетафе", набрав 31 балл, расположился на 6 позиции.
Игра пройдет на "Вандра Метрополитано". Начало - в 18:15 мск.
Прямую видеотрансляцию матча смотрите на нашем сайте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|46
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|41
|3
|Реал Мадрид
|20
|36
|4
|Севилья
|20
|33
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|20
|31
|7
|Бетис
|20
|29
|8
|Реал Сосьедад
|20
|26
|9
|Валенсия
|20
|26
|10
|Леванте
|20
|26
|11
|Эйбар
|20
|25
|12
|Жирона
|20
|24
|13
|Эспаньол
|20
|24
|14
|Атлетик Бильбао
|20
|23
|15
|Леганес
|20
|22
|16
|Реал Вальядолид
|20
|22
|17
|Сельта Виго
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|20
|18
|20
|Уэска
|20
|11