"Атлетико" - "Хетафе": видеотрансляция матча 21-го тура чемпионата Испании

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"Атлетико" - "Хетафе": видеотрансляция матча 21-го тура чемпионата Испании

Сегодня, 26 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Испании между "Атлетико" и "Хетафе".

"Атлетико" занимает 2 место в турнирной таблице и ведет борьбу за чемпионство с "Барселоной". Команда набрала 41 балл и отстает от каталонского клуба на 5 очков. "Хетафе", набрав 31 балл, расположился на 6 позиции.

Игра пройдет на "Вандра Метрополитано". Начало - в 18:15 мск.

Прямую видеотрансляцию матча смотрите на нашем сайте.

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Команда М О
1 Барселона Барселона 20 46
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 41
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 36
4 Севилья Севилья 20 33
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 20 31
7 Бетис Бетис 20 29
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 26
9 Валенсия Валенсия 20 26
10 Леванте Леванте 20 26
11 Эйбар Эйбар 20 25
12 Жирона Жирона 20 24
13 Эспаньол Эспаньол 20 24
14 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 23
15 Леганес Леганес 20 22
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 20 21
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