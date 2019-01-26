"Атлетико" - "Хетафе": видеотрансляция матча 21-го тура чемпионата Испании

Сегодня, 26 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Испании между "Атлетико" и "Хетафе".

"Атлетико" занимает 2 место в турнирной таблице и ведет борьбу за чемпионство с "Барселоной". Команда набрала 41 балл и отстает от каталонского клуба на 5 очков. "Хетафе", набрав 31 балл, расположился на 6 позиции.

Игра пройдет на "Вандра Метрополитано". Начало - в 18:15 мск.

Прямую видеотрансляцию матча смотрите на нашем сайте.

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