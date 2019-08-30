"Атлетико" хочет арендовать у "Интера" Икарди

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"Атлетико" хочет арендовать у "Интера" Икарди

"Атлетико" хочет арендовать нападающего "Интера" Мауро Икарди. Об этом информирует Cope.

По данным источника, если "Атлетико" не удастся купить форварда "Валенсии" Родриго, клуб переключится на нападающего миланцев Икарди. Матрасники хотят арендовать футболиста.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Интера" Антонио Конте заявил, что он не рассчитывает на Икарди в этом сезоне. Однако сегодня в СМИ писали, что миланский клуб готов продлить контракт с футболистом.

В игроке был также заинтересован "Наполи".

А еще: Икарди не попадет в заявку "Интера" на Лигу Чемпионов| http://soccernews.ru
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