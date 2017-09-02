"Атлетико" хочет избавиться от Гайтана и Вьетто

Мадридский "Атлетико" рассчитывает в ближайшее время избавиться от двух футболистов.

Как сообщает AS, речь идёт о хавбеке Николасе Гайтане и форварде Лусиано Вьетто. "Матрасники" предлагают аргентинцев турецким клубам, которые могут до 8 сентября подписывать новых игроков.

Фаворитом в борьбе за Вьетто считается "Фенербахче", а Гайтан может продолжить карьеру в "Галатасарае", "Бешикташе", "Фенербахче" или "Истанбуле".

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