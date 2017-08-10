"Атлетико" хочет избавиться от Вьетто

Мадридский "Атлетико" хочет избавиться от форварда Лусиано Вьетто, сообщает AS.

По сведениям издания, "матрасники" не рассматривают вариант с арендой 23-летнего аргентинца, настаивая на полноценном трансфере.

Стоит отметить, что прошлый сезон Вьетто провёл на правах аренды в "Севилье".

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