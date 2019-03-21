"Атлетико" хочет купить Дибалу

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"Атлетико" хочет купить Дибалу

"Атлетико" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Ювентуса" Пауло Дибале, сообщает AS.

По сведениям издания, мадридский клуб рассматривает вариант с приобретением аргентинца в летнее трансферное окно. В составе "Атлетико" Дибала может стать заменой Антуана Гризманна, которым интересуются ПСЖ, "Бавария" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 25-летний Дибала провел за "Ювентус" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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