"Атлетико" хочет купить Доннарумму

"Атлетико" проявляет интерес к вратарю "Милана" Джанлуиджи Доннарумме, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, испанский клуб в данный момент является единственным серьезным претендентом на голкипера. "Атлетико" рассматривает кандидатуру итальянца в качестве замены Яну Облаку, которым активно интересуется ПСЖ.

Впрочем сам Доннарумма не заинтересован в переезде в Мадриде и хотел бы остаться в "Милане".

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