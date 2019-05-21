"Атлетико" хочет купить этим летом игрока "Байера" Та
"Атлетико" нацелился на защитник "Байера" Джонатана Та. Об этом сообщает Kicker.
По данным издания, главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне хочет усилить линию обороны в следующем сезоне. Стоимость 23-летнего немца - около 25 миллионов евро.
Футболист играет в составе "фармацевтов" с 2015 года. В этом сезоне Та участвовал в 38 матчах за "Байер", забив 3 гола и сделав 1 ассист. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Байер Леверкузен
|34
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|5
|Боруссия Менхенгладбах
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|Вольфсбург
|34
|55
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|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
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|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
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|43
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|Фрайбург
|34
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|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
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|ФК Нюрнберг
|34
|19