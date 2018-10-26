"Атлетико" хочет купить форварда "Интера"

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"Атлетико" хочет купить форварда "Интера"
"Атлетико" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Интера" Габриэлю Барбозе, сообщает Globoesporte.

По сведениям издания, мадридский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно.

В данный момент бразилец выступает на правах аренды за "Сантос" и забил 15 голов в 29 матчах. 31 декабря он должен вернуться в "Интер", но надеется остаться в Бразилии.

Напомним, что 22-летний Барбоза перешел в "Интер" в 2016 году за 30 миллионов евро.

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