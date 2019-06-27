"Атлетико" хочет купить Хамеса у "Реала"

"Атлетико" проявляет интерес к колумбийскому полузащитнику "Реала" Хамесу Родригесу, сообщает Cadena SER.

По сведениям издания, мадридский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Реал" оценивает хавбека в 55 миллионов евро. "Атлетико" не располагает такой суммой, поэтому для покупки Хамеса клубу придется продать полузащитника Витоло и нападающего Анхеля Корреа.

Напомним, что 27-летний Родригес последние два сезона выступал за "Баварию" на правах аренды, но мюнхенцы не стали выкупать его трансфер. В данный момент главным претендентом на игрока является "Наполи", но неаполитанский клуб хочет арендовать его с правом выкупа, а "Реал" настаивает на немедленной продаже.

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