"Атлетико" хочет купить Хамеса у "Реала"
"Атлетико" проявляет интерес к колумбийскому полузащитнику "Реала" Хамесу Родригесу, сообщает Cadena SER.
По сведениям издания, мадридский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Реал" оценивает хавбека в 55 миллионов евро. "Атлетико" не располагает такой суммой, поэтому для покупки Хамеса клубу придется продать полузащитника Витоло и нападающего Анхеля Корреа.
Напомним, что 27-летний Родригес последние два сезона выступал за "Баварию" на правах аренды, но мюнхенцы не стали выкупать его трансфер. В данный момент главным претендентом на игрока является "Наполи", но неаполитанский клуб хочет арендовать его с правом выкупа, а "Реал" настаивает на немедленной продаже.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32