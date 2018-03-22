"Атлетико" хочет купить хавбека "Ювентуса" Бентанкура

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"Атлетико" хочет купить хавбека "Ювентуса" Бентанкура

"Атлетико" проявляет интерес к уругвайскому полузащитнику "Ювентуса" Родриго Бентанкуру, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, мадридский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем "Юве" хочет сохранить игрока.

В этом сезоне 20-летний Бентанкур провел за "Ювентус" 20 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт  с клубом действует до лета 2022 года.

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