"Атлетико" хочет купить игрока "Реала" Льоренте

"Атлетико" намерен купить игрока "Реала" Маркоса Льоренте. Об этом информирует Cadena SER.

По данным издания, агенты "матрасников" предварительно обговорили детали контракта игрока с представителем Льоренте. "Реал" не хочет отпускать игрока в испанский клуб не менее, чем за 50 миллионов евро.

"Атлетико" хочет приобрести 24-летнего футболистов на замену Родри Эрнандесу, который, скорее всего, этим летом покинет клуб.

Льоренте является воспитанником "Реала". Его контракт действует до лета 2021 года.

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