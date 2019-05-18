"Атлетико" хочет купить игрока "Реала" Льоренте
"Атлетико" намерен купить игрока "Реала" Маркоса Льоренте. Об этом информирует Cadena SER.
По данным издания, агенты "матрасников" предварительно обговорили детали контракта игрока с представителем Льоренте. "Реал" не хочет отпускать игрока в испанский клуб не менее, чем за 50 миллионов евро.
"Атлетико" хочет приобрести 24-летнего футболистов на замену Родри Эрнандесу, который, скорее всего, этим летом покинет клуб.
Льоренте является воспитанником "Реала". Его контракт действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|37
|86
|2
|Атлетико Мадрид
|37
|75
|3
|Реал Мадрид
|37
|68
|4
|Валенсия
|37
|58
|5
|Хетафе
|37
|58
|6
|Севилья
|37
|56
|7
|Атлетик Бильбао
|37
|53
|8
|Реал Сосьедад
|37
|50
|9
|Эспаньол
|37
|50
|10
|Алавес
|37
|47
|11
|Эйбар
|37
|46
|12
|Леганес
|37
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Вильярреал
|37
|43
|15
|Леванте
|37
|43
|16
|Реал Вальядолид
|37
|41
|17
|Сельта Виго
|37
|40
|18
|Жирона
|37
|37
|19
|Райо Вальекано
|37
|31
|20
|Уэска
|36
|30