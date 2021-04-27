"Атлетико" хочет купить лучшего ассистента чемпионата Португалии

Фото: Твиттер @grimaldo35

"Атлетико" проявляет интерес к защитнику "Бенфики" Алехандро Гримальдо, сообщает As.

Источник отмечает, что для "матрасников" 25-летний испанец стал основным вариантом для усиления позиции левого защитника.

Обсуждения о переходе начались еще в начале года, а ближе к завершению сезона возобновились с новой силой.

В контракте футболиста с клубом прописана сумма, за которую можно его выкупить – 60 миллионов евро. Но по итогам переговоров цена на игрока может упасть.

В текущем сезоне Гримальдо выходил на поле в составе португальского гранда в 26 матчах чемпионата страны. На его счету 2 забитых мяча и 8 результативных передач. Он лидирует в Лиге по числу ассистов.