"Атлетико" хочет купить лучшего ассистента чемпионата Португалии
Фото: Твиттер @grimaldo35
"Атлетико" проявляет интерес к защитнику "Бенфики" Алехандро Гримальдо, сообщает As.
Источник отмечает, что для "матрасников" 25-летний испанец стал основным вариантом для усиления позиции левого защитника.
Обсуждения о переходе начались еще в начале года, а ближе к завершению сезона возобновились с новой силой.
В контракте футболиста с клубом прописана сумма, за которую можно его выкупить – 60 миллионов евро. Но по итогам переговоров цена на игрока может упасть.
В текущем сезоне Гримальдо выходил на поле в составе португальского гранда в 26 матчах чемпионата страны. На его счету 2 забитых мяча и 8 результативных передач. Он лидирует в Лиге по числу ассистов.
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