"Атлетико" хочет купить Ляказетта

Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к французскому нападающему "Арсенала" Александру Ляказетту, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, испанский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Ляказетт имеет договоренность с "Арсеналом" о том, что он покинет клуб, если "канониры" не попадут в Лигу Чемпионов. Впрочем, "Атлетико" и сам может не пробиться в главный евротурнир в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне 28-летний Ляказетт провел за "Арсенал" 26 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи.

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