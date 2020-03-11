"Атлетико" хочет купить Ляказетта
Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к французскому нападающему "Арсенала" Александру Ляказетту, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, испанский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Ляказетт имеет договоренность с "Арсеналом" о том, что он покинет клуб, если "канониры" не попадут в Лигу Чемпионов. Впрочем, "Атлетико" и сам может не пробиться в главный евротурнир в следующем сезоне.
В нынешнем сезоне 28-летний Ляказетт провел за "Арсенал" 26 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи.
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|2
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|27
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|Челси
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|Вест Хэм Юнайтед
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