"Атлетико" хочет купить нападающего "Валенсии"
Форвард Родриго Морено может этим летом перейти из "Валенсии" в "Атлетико", сообщает Marca.
По сведениям издания, руководство "матрасников" считает необходимым усилить атаку ещё одним качественным футболистом.
За 28-летнего нападающего столичному клубу придётся заплатить порядка 60 миллионов евро.
В прошлом сезоне Родриго провёл за "Валенсию" 51 матч, забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.
Контракт игрока с "летучими мышами" рассчитан до 2022 года. Его рыночная стоимость - 50 миллионов евро.
Не пропустите: "Валенсия" близка к покупке полузащитника "Барселоны". | http://soccernews.ru
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