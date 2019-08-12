"Атлетико" хочет купить нападающего "Валенсии"

Форвард Родриго Морено может этим летом перейти из "Валенсии" в "Атлетико", сообщает Marca.

По сведениям издания, руководство "матрасников" считает необходимым усилить атаку ещё одним качественным футболистом.

За 28-летнего нападающего столичному клубу придётся заплатить порядка 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне Родриго провёл за "Валенсию" 51 матч, забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.

Контракт игрока с "летучими мышами" рассчитан до 2022 года. Его рыночная стоимость - 50 миллионов евро.

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