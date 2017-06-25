"Атлетико" хочет купить Обамеянга

"Атлетико" проявляет интерес к габонскому нападающему дортмундской "Боруссии" Пьеру-Эмерику Обамеянгу, сообщает Marca.

По сведениям издания, мадридский клуб рассматривает кандидатуру габонца в качестве одного из вариантов усиления атаки. Проблемой может стать тот факт, что "матрасникам" запрещено регистрировать новых игроков до первого января 2018 года. Ранее сообщалось, что "Атлетико" также интересуется Диего Костой ("Челси") и Александром Ляказеттом ("Лион").

Напомним, что 28-летний Обамеянг также входит в сферу интересов "Манчестер Сити", "Милана", ПСЖ и "Ливерпуля".

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