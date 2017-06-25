"Атлетико" хочет купить Обамеянга
"Атлетико" проявляет интерес к габонскому нападающему дортмундской "Боруссии" Пьеру-Эмерику Обамеянгу, сообщает Marca.
По сведениям издания, мадридский клуб рассматривает кандидатуру габонца в качестве одного из вариантов усиления атаки. Проблемой может стать тот факт, что "матрасникам" запрещено регистрировать новых игроков до первого января 2018 года. Ранее сообщалось, что "Атлетико" также интересуется Диего Костой ("Челси") и Александром Ляказеттом ("Лион").
Напомним, что 28-летний Обамеянг также входит в сферу интересов "Манчестер Сити", "Милана", ПСЖ и "Ливерпуля".
Не пропустите: Президент "Лиона": "Атлетико" предложил за Ляказетта 65 миллионов евро". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Хавбек Германии Демирбай: "Должен признаться, что мы не нашли подхода к Камеруну в первой половине встречи"
-
Платтенхардт: "Во втором тайме Германия показала классный футбол"
-
Лёв: "Российские футболисты очень энергичные, хорошо играющие"
-
Кришито: "Я горжусь тем, что являюсь капитаном нового "Зенита"
-
Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили
-
"Эвертон" интересуется Ньянгом
-
Манчини заинтересован в подписании Ачерби
-
"Наполи" попробует подписать Перина
-
Доннарумма обсудит с "Миланом" продление соглашения
-
Артуро Видаль: "Роналду - футболист высочайшего класса, но мы играем не только против него"
-
Вернер: "Нам все равно, против кого играть"
-
Пицци: "Наша задача - победить Португалию"
-
Наставник Камеруна прокомментировал эпизод с удалением Мабуки
-
Лёв: "Мы реализовали свой план на игру"
-
Гомис перейдет в "Галатасарай"
-
Троизи: "Мы гордимся и своей игрой, и тренерским штабом"
-
Пицци: "Австралия играла очень агрессивно, в отдельных моментах они переигрывали нас"
-
Балотелли продлил контракт с "Ниццей"
-
Участники полуфиналов Кубка Конфедераций ни разу не проиграли по ходу турнира
-
"Марсель" нацелился на Виду
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|82
|2
|РБ Лейпциг
|34
|67
|3
|Боруссия Дортмунд
|34
|64
|4
|Хоффенхайм
|34
|62
|5
|Кельн
|34
|49
|6
|Герта
|34
|49
|7
|Фрайбург
|34
|48
|8
|Вердер Бремен
|34
|45
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|45
|10
|Шальке
|34
|43
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|42
|12
|Байер Леверкузен
|34
|41
|13
|Аугсбург
|34
|38
|14
|Гамбург
|34
|38
|15
|Майнц 05
|34
|37
|16
|Вольфсбург
|34
|37
|17
|Ингольштадт
|34
|32
|18
|Дармштадт 98
|34
|25