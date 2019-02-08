"Атлетико" хочет купить защитника сборной Аргентины

"Атлетико" проявляет интерес к аргентинскому защитнику "Гремио" Вальтеру Каннеманну, сообщает Marca.

По сведениям издания, мадридский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окна. Сумма отступных в контракте игрока составляет 20 миллионов евро. В составе "Атлетико" Каннеманн может стать преемником Диего Година, который летом, скорее всего, перейдет в "Интер".

27-летний Каннеманн выступает за "Гремио" с 2016 года, провел за клуб 75 матчей и забил два гола. За сборную Аргентины сыграл три матча.

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