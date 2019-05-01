"Атлетико" хочет обменять Диего Косту на Инсинье

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"Атлетико" хочет обменять Диего Косту на Инсинье
"Атлетико" проявляет интерес к нападающему "Наполи" Лоренцо Инсинье, сообщает AS.

По сведениям издания, мадридский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него определенную сумму, а также отдать форварда Диего Косту. Впрочем, это предложение вряд ли устроит неаполитанцев, которые оценивают Инсинье в 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 27-летний Инсинье провел за "Наполи" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач. На счету 30-летнего Косты пять голов и три результативные передачи в 21 поединке.

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