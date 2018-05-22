"Атлетико" хочет обменяться форвардами с "Валенсией"

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"Атлетико" хочет обменяться форвардами с "Валенсией"

"Атлетико" проявляет интерес к нападающему "Валенсии" Родриго, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, мадридский клуб готов заплатить за футболиста определенную сумму, а также отдать французского форварда Кевина Гамейро.

В минувшем сезоне 27-летний Родриго провел за "Валенсию" 44 матча и забил 19 голов. На счету 31-летнего Гамейро 11 мячей в 36 поединках.

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