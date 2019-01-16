"Атлетико" хочет отдать двух игроков за Морату



"Атлетико" по-прежнему проявляет интерес к испанскому нападающему "Челси" Альваро Морате, сообщает Goal.com.

По сведениям источника, мадридский клуб намерен подписать игрока в зимнее трансферное окно и готов отдать за него сразу двух своих игроков - полузащитника Желсона Мартинша и нападающего Николу Калинича.

Ранее сообщалось, что "Челси" может отдать Морату в аренду на полгода за пять миллионов евро, но лишь в случае. если найдет ему замену. Одним из вариантов является форвард "Милана" Гонсало Игуаин.

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