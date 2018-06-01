"Атлетико" хочет перехватить трансферную цель "Ливерпуля"

Хавбек "Монако" Тома Лемар попал в сферу интересов "Атлетико".

Как сообщает Tribalfootball, "матрасникам" не удается согласовать стоимость трансфера. Монегаски хотят выручить с продажи игрока 90 миллионов евро вместо 50 миллионов, которые предлагает "Атлетико".

В минувшем сезоне на счету Лемара три гола и 10 ассистов в 38 матчах.

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