"Атлетико" хочет перехватить трансферную цель "Ливерпуля"

Теги атлетико мадридтома лемармонако

"Атлетико" хочет перехватить трансферную цель "Ливерпуля"

Хавбек "Монако" Тома Лемар попал в сферу интересов "Атлетико".

Как сообщает Tribalfootball, "матрасникам" не удается согласовать стоимость трансфера. Монегаски хотят выручить с продажи игрока 90 миллионов евро вместо 50 миллионов, которые предлагает "Атлетико".

В минувшем сезоне на счету Лемара три гола и 10 ассистов в 38 матчах.

Читайте также: "Ливерпуль" готовит 170 миллионов на двух полузащитников. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Роналду сообщил игрокам "Реала" об уходе из клуба

Роналду сообщил игрокам "Реала" об уходе из клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов