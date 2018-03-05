"Атлетико" хочет перехватить трансферную цель топ-клубов АПЛ

Хавбек "Шальке" Макс Майер может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает Mundo Deportivo, в услугах 22-летнего футболиста заинтересован "Атлетико", который хочет подписать игрока, как свободного агента. Отметим, что соглашение Майера с "Шальке" истекает летом этого года.

Напомним, что интерес к Майеру проявляли "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

В текущем сезоне Майер сыграл 26 матчей, отметился одним голом и одним ассистом.

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