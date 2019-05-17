"Атлетико" хочет переманить Алонсо у "Челси"

"Атлетико" проявляет интерес к испанскому защитнику "Челси" Маркосу Алонсо​, сообщает The Sun.

По сведениям издания, мадридский клуб рассматривает вариант с покупкой футболиста в летнее трансферное окно. "Атлетико" нужны левые защитники, так как летом команду покинут Филипе Луис и Лукас Эрнандес.

28-летний Алонсо является воспитанником "Реала", а за "Челси" выступает с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за английский клуб 39 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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