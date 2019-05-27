"Атлетико" хочет переманить защитника "Барселоны"

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"Атлетико" хочет переманить защитника "Барселоны"

"Атлетико" проявляет интерес к португальскому защитнику "Барселоны" Нелсону Семеду​, сообщает Marca.

По сведениям издания, мадридский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе "матрасников" португалец может заменить Хуанфрана, который покинул клуб.

В нынешнем сезоне 24-летний Семеду провел за "Барселону" 46 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2022 года.

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