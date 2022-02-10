"Атлетико" хочет плавно подвести Гризманна к матчу с "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Гризманна\Автор неизвестен
Стало известно, какой план для Антуана Гризманна составил "Атлетико Мадрид", чтобы подвести его в оптимальной форме к матчу с "Манчестер Юнайтед" в рамках 1\8 финала Лиги чемпионов.
Как сообщает инсайдер Маттео Моретто, план "матрасников" состоит в том, что французский нападающий получил некоторое игровое время в ближайших матчах Ла Лиги.
По информации источника, в "Атлетико" хотят, что Гризманн подошел к матчу с "Манчестер Юнайтед" с игровыми минутами после травмы.
Матч между "Атлетико" и "МЮ" состоится 23 февраля, в среду. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).
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|20
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