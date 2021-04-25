"Атлетико" хочет подписать Аспиликуэту
Фото: Твиттер @CesarAzpi
Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта может сменить свою клубную прописку, сообщает El Gol Digital.
За футболистом пристально наблюдает "Атлетико".
По данным источника, в услугах 31-летнего испанца лично заинтересован наставник "матрасников" Диего Симеоне.
Действующее соглашение игрока с "аристократами" истекает летом 2022 года, а уже этим летом защитник сможет вести переговоры с другими клубами. "Челси" пока не общались с игроком по поводу продления контракта.
В текущем сезоне Аспиликуэта выходил на поле в составе клуба в 35 матчах во всех турнирах. В его активе 1 гол и 2 результативные передачи.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18