"Атлетико" хочет подписать Аспиликуэту

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Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта может сменить свою клубную прописку, сообщает El Gol Digital.

За футболистом пристально наблюдает "Атлетико".

По данным источника, в услугах 31-летнего испанца лично заинтересован наставник "матрасников" Диего Симеоне.

Действующее соглашение игрока с "аристократами" истекает летом 2022 года, а уже этим летом защитник сможет вести переговоры с другими клубами. "Челси" пока не общались с игроком по поводу продления контракта.

В текущем сезоне Аспиликуэта выходил на поле в составе клуба в 35 матчах во всех турнирах. В его активе 1 гол и 2 результативные передачи.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.