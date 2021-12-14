"Атлетико" хочет подписать форварда "Галатасарая"

Теги галатасарайатлетико мадрид

"Атлетико" хочет подписать форварда "Галатасарая"Фото: инстаграм Актюркоглу/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" хочет усилить атакующую линию в зимнее трансферное окно.

"Матрасники" готовит предложение в размере 14 миллионов евро за турецкого нападающего Керема Актюркоглу, сообщает издание AS.

По информации источника, 23-летний игрок, забивший 6 голов и отдавший пять ассистов за "Галатасарай" в этом сезоне может перейти в испанский клуб зимой.

Отмечается, что его агент не отрицает эту информацию.

Также не пропустите: Агуэро в среду объявит о своем будущем. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Определился соперник киевского "Динамо" в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА

Определился соперник киевского "Динамо" в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов