"Атлетико" хочет подписать форварда "Галатасарая"
Фото: инстаграм Актюркоглу/Автор неизвестен
Мадридский "Атлетико" хочет усилить атакующую линию в зимнее трансферное окно.
"Матрасники" готовит предложение в размере 14 миллионов евро за турецкого нападающего Керема Актюркоглу, сообщает издание AS.
По информации источника, 23-летний игрок, забивший 6 голов и отдавший пять ассистов за "Галатасарай" в этом сезоне может перейти в испанский клуб зимой.
Отмечается, что его агент не отрицает эту информацию.
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