"Атлетико" хочет подписать Лаутаро Мартинеса

Фото: твиттер Мартинеса\Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" планирует усилить позицию центрального нападающего в летнее трансферное окно.

Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, "матрасники" хотят, чтобы в следующем сезоне в атаке у них был дуэт Жоау Феликса и форварда миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса.

По информации источника, сам Лаутаро счастлив в "Интере", однако, главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне может убедить его перейти в "Атлетико".

В нынешнем сезоне Лаутаро сыграл в 27 матчах Серии А, в которых забил 14 голов и отдал две результативные передачи.

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