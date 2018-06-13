"Атлетико" хочет получить от "Барселоны" свыше 100 миллионов евро за Гризманна

Мадридский "Атлетико" планирует затребовать с каталонской "Барселоны" за своего форварда Антуана Гризманна сумму, которая будет превышать клаусулу игрока.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, "матрасники" в случае, если их 27-летний нападающий решит продолжить карьеру на "Камп Ноу", будут готовы выторговать у "сине-гранатовых" больше, нежели 100 миллионов евро, которые с 1-го июля будут равняться сумме отступных за француза.

Напомним, Гризманн уже принял решение по своему будущему. | soccernews.ru