"Атлетико" хочет повысить сумму отступных в контракте Родриго

Теги атлетико мадридродригоманчестер сити

"Атлетико" хочет повысить сумму отступных в контракте Родриго

"Атлетико" намерен повысить сумму отступных за полузащитника Родриго. Об этом пишет AS/

На данный момент эта сумма составляет - 70 миллионов евро, однако клуб опасается охоты европейских топ-клубов за 22-летним игроком. Руководство мадридского клуба намерено обговорить этот нюанс с футболистом и увеличить суммe отступных.

Контракт Родриго с "Матрасниками" действует до 2023 года.

Ранее сообщалось, что в полузащитнике заинтересован "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне игрок участвовал в 31 матче Ла Лиги, забив 2 гола. 

А еще: "Атлетико" одержал победу над "Вальядолидом" (видео гола)| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Игроки "Спартака" отказались от общения с прессой после матча с "Рубином"

Игроки "Спартака" отказались от общения с прессой после матча с "Рубином"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 36 70
4 Челси Челси 36 68
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 36 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер Сити Лестер Сити 36 51
9 Эвертон Эвертон 36 50
10 Уотфорд Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 36 46
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 36 42
14 Борнмут Борнмут 36 42
15 Бернли Бернли 36 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 36 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 36 35
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 36 31
19 Фулхэм Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 36 14
Полная таблица

топ-5 тегов