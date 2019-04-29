"Атлетико" хочет повысить сумму отступных в контракте Родриго

"Атлетико" намерен повысить сумму отступных за полузащитника Родриго. Об этом пишет AS/

На данный момент эта сумма составляет - 70 миллионов евро, однако клуб опасается охоты европейских топ-клубов за 22-летним игроком. Руководство мадридского клуба намерено обговорить этот нюанс с футболистом и увеличить суммe отступных.

Контракт Родриго с "Матрасниками" действует до 2023 года.

Ранее сообщалось, что в полузащитнике заинтересован "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне игрок участвовал в 31 матче Ла Лиги, забив 2 гола.

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