"Атлетико" хочет повысить сумму отступных в контракте Родриго
"Атлетико" намерен повысить сумму отступных за полузащитника Родриго. Об этом пишет AS/
На данный момент эта сумма составляет - 70 миллионов евро, однако клуб опасается охоты европейских топ-клубов за 22-летним игроком. Руководство мадридского клуба намерено обговорить этот нюанс с футболистом и увеличить суммe отступных.
Контракт Родриго с "Матрасниками" действует до 2023 года.
Ранее сообщалось, что в полузащитнике заинтересован "Манчестер Сити".
В нынешнем сезоне игрок участвовал в 31 матче Ла Лиги, забив 2 гола.
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|О
|1
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|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер Сити
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
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