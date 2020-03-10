"Атлетико" хочет приобрести нападающего "Наполи" Лосано

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"Атлетико" хочет приобрести нападающего "Наполи" Лосано

"Атлетико" интересуется форвардом "Наполи" Ирвингом Лосано, передает Calciomercato.

Стоит отметить, что в 24-летнем игроке также заинтересованы "Вест Хэм" и "Эвертон".

Лосано играет в "Наполи" с лета 2019 года, куда перешел из ПСВ за 38 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий провел 23 матча, забив 3 гола и сделав 2 ассиста. Его контракт с неаполитанцами рассчитан до лета 2024 года.

А еще: "Наполи" нацелился на форварда "Реала" Йовича| http://soccernews.ru
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