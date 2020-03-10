"Атлетико" хочет приобрести нападающего "Наполи" Лосано
"Атлетико" интересуется форвардом "Наполи" Ирвингом Лосано, передает Calciomercato.
Стоит отметить, что в 24-летнем игроке также заинтересованы "Вест Хэм" и "Эвертон".
Лосано играет в "Наполи" с лета 2019 года, куда перешел из ПСВ за 38 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий провел 23 матча, забив 3 гола и сделав 2 ассиста. Его контракт с неаполитанцами рассчитан до лета 2024 года.
А еще: "Наполи" нацелился на форварда "Реала" Йовича| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Варди не исключает возвращения в сборную Англии
-
Фанаты "Аталанты" пожертвовали 40 тысяч евро в больницу Бергамо
-
"Эйбар" обыграл "Реал Сосьедад" в перенесенном матче Ла Лиги
-
Совладельцы "Спартака" Федун и Алекперов потеряли около 3 миллиардов долларов
-
Широков высказался по поводу запрета массовых мероприятий, в которых участвуют более 5 тысяч человек
-
"Атлетико" хочет приобрести нападающего "Наполи" Лосано
-
Холанд назвал защитника, против которого ненавидит играть
-
Цорн опроверг информацию о переходе Дюкова в "Спартак"
-
Мбаппе проверили на коронавирус. Футболист жаловался на боль в горле
-
Вернер и Льорис - в старте на матч 1/8 финала ЛЧ "Лейпциг" - "Тоттенхэм"
-
Черышев - в запасе "Валенсии" на ответный матч с "Аталантой"
-
Бакаев прокомментировал поражения "Спартака" от "Краснодара"
-
Симеоне поделился ожиданиями от ответного матча Лиги Чемпионов против "Ливерпуля"
-
Хоакин Капаррос стал главным тренером сборной Армении
-
Мбаппе, скорее всего, пропустит матч Лиги Чемпионов с "Боруссией"
-
РФС: "В ближайшее время определим порядок проведения матчей в Москве под нашей эгидой"
-
Дюков может возглавить селекцию "Спартака"
-
Матч Лиги Чемпионов "Бавария" - "Челси" пройдет без болельщиков
-
1
Ракитич может летом перейти в "Ювентус"
-
Бизнесмен Гао выставил свою долю в "Саутгемптоне" на продажу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16