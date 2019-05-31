"Атлетико" хочет приобрести защитника "Барселоны" Семеду

"Атлетико" намерен купить защитника "Барселоны" Нелсона Семеду. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, мадридский клуб рассматривает 25-летнего португальца в качестве замены Хуанфрана, который покидает команду. Трансфер игрока обойдется "матрасникам" в 100 миллионов евро. Однако клуб рассчитывает купить Семеду за меньшую сумму, так как у него мало игровой практики.

В нынешнем сезоне игрок участвовал в 26 матчах, забив 1 гол и сделав 2 результативные передачи.

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