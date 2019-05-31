"Атлетико" хочет приобрести защитника "Барселоны" Семеду

Теги нелсон семедубарселонаатлетико мадридтрансферы

"Атлетико" хочет приобрести защитника "Барселоны" Семеду

"Атлетико" намерен купить защитника "Барселоны" Нелсона Семеду. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, мадридский клуб рассматривает 25-летнего португальца в качестве замены Хуанфрана, который покидает команду. Трансфер игрока обойдется "матрасникам" в 100 миллионов евро. Однако клуб рассчитывает купить Семеду за меньшую сумму, так как у него мало игровой практики.

В нынешнем сезоне игрок участвовал в 26 матчах, забив 1 гол и сделав 2 результативные передачи.

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