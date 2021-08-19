"Атлетико" хочет продлить контракт с еще одним лидером команды

Фото: инстаграм Облака/Автор неизвестен

Словенский голкипер мадридского "Атлетико" Ян Облак может подписать новое соглашение с "матрасниками", сообщает MercadoATM.

По информации источника, на данный момент стороны ведут переговоры.

Также отмечается, что чемпионы Испании планируют продлить контракты с Анхелем Корреа, Фелипе и Эктором Эррерой.

Ранее "матрасники" уже подписали новые соглашения с Диего Симеоне, Савичем, Хименесем и Льоренте.

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