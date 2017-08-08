"Атлетико" хочет продлить контракт с Облаком

Мадридский "Атлетико" опасается интереса ПСЖ к своему вратарю Яну Облаку.

Напомним, что парижане готовы заплатить за 24-летнего стража ворот 100 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве суммы отступных.

Как сообщает Marca, "матрасники" хотят продлить контракт со словенцем, дабы уберечь его от посягательств французского клуба.

Ожидается, что "Атлетико" предложит Облаку соглашение с улучшенными финансовыми условиями. При этом клаусула должна будет вырасти до 150 миллионов евро.

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