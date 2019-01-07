"Атлетико" хочет продлить контракт с Облаком

"Атлетико" планирует продлить контракт с голкипером Яном Облаком. Об этом информирует Cadena Cope.

Действующий контракт Облака истекает в 2021 году. Однако команда, чтобы не потерять футболиста планирует увеличить сумму отступных. На данный момент это 100 миллионов евро.

Облак играет в составе в "Атлетико" в 2014 году. Он перешел из "Бенфики" за 16 млн евро. В Мадриде Облак стал одним из лучших вратарей в мире.

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