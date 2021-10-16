"Атлетико" хочет продлить контракт с защитником Фелипе

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"Атлетико" хочет продлить контракт с защитником ФелипеФото: инстаграм Фелипе/Автор неизвестен

Бразильский защитник мадридского "Атлетико" Фелипе может продолжить свое сотрудничество с чемпионами Испании.

Как сообщает журналист Бруно Андраде, футболисту будет сделано предложение о контракте сроком до 2024 года. Его текущее соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Фелипе стал игроком "Атлетико" в 2019 году и сыграл за "матрасников" 79 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

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