"Атлетико" хочет продлить контракты с двумя своими лидерами

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"Атлетико" хочет продлить контракты с двумя своими лидерами

"Атлетико" ведет переговоры с Габи Фернандесом и Хуанфраном о продлении контракта.

Как сообщает AS, "матрасники" согласовали с Габи контракт до лета 2019 года.

Отметим, что соглашение Хуанфрана с "Атлетико" истекает в июне 2018 года.

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