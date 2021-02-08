"Атлетико" хочет усилиться нападающим из Бундеслиги
Форвард "Айнтрахта" Андре Силва стал трансферной целью мадридского "Атлетико", утверждает Bild.
По сведениям издания, "матрасники" интересовались португальским бомбардиром в минувшем январе и летом могут вернуться к его кандидатуре.
Немецкий клуб рассчитывает заработать на продаже 25-летнего футболиста более 30 миллионов евро.
В текущем сезоне Силва сыграл за "Айнтрахт" 21 матч, забил 18 голов и сделал 5 ассистов.
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