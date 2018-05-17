"Атлетико" хочет увеличить сумму отступных за Облака

Генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль надеется на то, что команде удастся сохранить голкипера Яна Облака ближайшим летом.

Соглашение сторон рассчитано до 2021 года. В контракте футболиста установлена сумма отступных в 100 миллионов евро.

"Мы можем попробовать увеличить сумму отступных за Облака. Но нам нужно доверять ему. Мы знаем, что он хочет остаться, и мы хотим, чтобы он остался с нами", - сказал он.

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